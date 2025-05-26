Зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%
Зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 7,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Первоочередные социальные обязательства, в том числе индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, сказал Силуанов. Несмотря на пересмотр макроэкономических показателей, включая снижение прогнозируемой цены на нефть, правительство обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заверил министр финансов.
Соответствующий законопроект об изменениях в федеральном бюджете планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в ближайшее время.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской версии документа. Оценка базируется на накопленной динамике конца прошлого и начала этого года. Это ровно в середине диапазона прогноза Банка России (7−8%), рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.
1 апреля на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркнул, что в 2025 г. в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 85 млрд руб.