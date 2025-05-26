Зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%

1 апреля на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркнул, что в 2025 г. в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 85 млрд руб.