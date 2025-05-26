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Зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%

Ведомости

Зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 7,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Первоочередные социальные обязательства, в том числе индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, сказал Силуанов. Несмотря на пересмотр макроэкономических показателей, включая снижение прогнозируемой цены на нефть, правительство обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заверил министр финансов.

Соответствующий законопроект об изменениях в федеральном бюджете планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в ближайшее время.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской версии документа. Оценка базируется на накопленной динамике конца прошлого и начала этого года. Это ровно в середине диапазона прогноза Банка России (7−8%), рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

1 апреля на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркнул, что в 2025 г. в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 85 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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