Верховный суд утвердил отказ о восстановлении мандата Напсо
Верховный суд России отказал депутату Госдумы Юрию Напсо в удовлетворении иска о восстановлении мандата, следует из картотеки суда.
3 апреля Госдума приняла решение о лишении Напсо статуса депутата из-за его длительного отсутствия на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо заявил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. По его словам, все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
9 апреля Напсо обратился со вторым иском в Верховный суд в связи с досрочным лишением его мандата. Тогда же Высший совет ЛДПР решил передать мандат Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову.
16 апреля Центризбирком России единогласным решением утвердил передачу мандата Напсо Новикову. Получивший мандат депутат поблагодарил ЛДПР и лично председателя партии Леонида Слуцкого за оказанное доверие.