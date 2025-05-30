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Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 000 мигрантов

Ведомости

Верховный суд США вынес решение, позволяющее администрации президента Дональда Трампа немедленно лишить временного права на проживание и работу в стране около полумиллиона мигрантов с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение суда не было единогласным: двое судей выразили несогласие с вердиктом. Тем не менее Верховный суд разрешил министерству внутренней безопасности прекратить действие программ, которые предоставляли мигрантам из четырех стран временный легальный статус.

Это постановление стало вторым за две недели, открывающим путь к возможной депортации сотен тысяч человек. 19 мая суд уже позволил министерству внутренней безопасности прекратить правовую защиту 350 000 венесуэльцев в рамках другой программы. По данным агентства, эти решения помогают реализовать политику администрации Трампа, направленную на жесткое ограничение миграции, включая выселение тех, кто до этого получил право находиться в США на законных основаниях.

21 мая Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в измене. По его словам, помощники Байдена знали о его умственных проблемах и воспользовались этим для того, чтобы «открыть границы» иностранцам. Трамп заявил, что Байден никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов могут проникать в США по желанию.

С момента вступления Трампа в должность президента было задержано 48 846 мигрантов, включая как нелегальных, так и легальных. По данным пограничной службы США, количество нелегалов, пересекающих южную границу, значительно сократилось: если в ноябре 2024 г. их число составляло 47 324 человека, то в апреле 2025 г. оно снизилось до 8400 – минимального показателя с 2000 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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