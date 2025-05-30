Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 000 мигрантов

21 мая Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в измене. По его словам, помощники Байдена знали о его умственных проблемах и воспользовались этим для того, чтобы «открыть границы» иностранцам. Трамп заявил, что Байден никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов могут проникать в США по желанию.