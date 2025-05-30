Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 000 мигрантов
Верховный суд США вынес решение, позволяющее администрации президента Дональда Трампа немедленно лишить временного права на проживание и работу в стране около полумиллиона мигрантов с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Решение суда не было единогласным: двое судей выразили несогласие с вердиктом. Тем не менее Верховный суд разрешил министерству внутренней безопасности прекратить действие программ, которые предоставляли мигрантам из четырех стран временный легальный статус.
Это постановление стало вторым за две недели, открывающим путь к возможной депортации сотен тысяч человек. 19 мая суд уже позволил министерству внутренней безопасности прекратить правовую защиту 350 000 венесуэльцев в рамках другой программы. По данным агентства, эти решения помогают реализовать политику администрации Трампа, направленную на жесткое ограничение миграции, включая выселение тех, кто до этого получил право находиться в США на законных основаниях.
21 мая Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в измене. По его словам, помощники Байдена знали о его умственных проблемах и воспользовались этим для того, чтобы «открыть границы» иностранцам. Трамп заявил, что Байден никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов могут проникать в США по желанию.
С момента вступления Трампа в должность президента было задержано 48 846 мигрантов, включая как нелегальных, так и легальных. По данным пограничной службы США, количество нелегалов, пересекающих южную границу, значительно сократилось: если в ноябре 2024 г. их число составляло 47 324 человека, то в апреле 2025 г. оно снизилось до 8400 – минимального показателя с 2000 г.