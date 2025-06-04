Захарова: Киев приложил немало усилий для срыва переговоров в Стамбуле
Украина приложила немало усилий, чтобы сорвать проведение второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о подрыве мостов в Курской и Брянской областях, произошедших 1 июня, отметив, что «начались детские каникулы, и кто, как не киевский режим, об этом знает». В числе пострадавших в результате обрушения мостов – четверо детей, включая четырехмесячного ребенка. Захарова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Представитель МИДа также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский буквально «зашелся в истерике» после все-таки состоявшегося в Стамбуле второго раунда переговоров. Он позволил себе «оскорбительные, попросту хамские» заявления в адрес российской делегации.
3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание Зеленского неловким, неудачным и не соответствующим переговорному духу. Глава государства раскритиковал инициативу российской делегации о временном прекращении огня для обмена телами погибших и назвал предложение неприемлемым, повторив требование Киева о полном прекращении боевых действий.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.