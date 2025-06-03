В Кремле назвали неудачными слова Зеленского о российской делегации
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о российской делегации после переговоров в Стамбуле «не соответствует переговорному духу». Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это неловкое заявление, неудачное заявление. Явно, скажем так, это не соответствует переговорному духу», – сказал он.
После завершения российско-украинских переговоров СМИ Украины писали, что Зеленский раскритиковал инициативу российской делегации о временном прекращении огня для обмена телами погибших. Украинский лидер назвал предложение неприемлемым, заявив, что Киеву нужно только полное прекращение боевых действий.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках.
По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных.