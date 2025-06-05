Кремль: Россия продолжит диалог с Киевом, несмотря на теракты

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем. Он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», – сказал он.