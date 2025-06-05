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Кремль: Россия продолжит диалог с Киевом, несмотря на теракты

Ответственность за подрыв поездов несет высшее политическое руководство Украины
Ведомости

Президент России Владимир Путин поддерживает точку зрения главы МИД РФ Сергея Лаврова, что контакты с Киевом необходимо продолжать, несмотря на теракты 1 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем. Он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», – сказал он.

Отвечая на вопрос, несет ли ответственность президент Владимир Зеленский за подрыв поездов, Песков ответил: «Безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно, и вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения».

В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 119. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.

В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить.

Вчера председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что все теракты были спланированы украинскими спецслужбами. СК намерен установить всех исполнителей и организаторов. Путин после этого заявил, что требование саммита с РФ со стороны Киева звучит странно на фоне откровенных террористических атак, которые устраивают украинские формирования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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