Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 119
Количество пострадавших в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области выросло до 119 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что в число пострадавших входят пять детей.
Мост на перегоне «Выгоничи – Пильшино» в Брянской области обрушился в ночь с 31 мая на 1 июня. Обломки конструкции упали на движущийся под ним пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В поезде было 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе объявляли трехдневный траур со 2 по 4 июня.
Спустя несколько часов после случившегося в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника.
Следственный комитет России квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты. Ведомство намерено установить и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов атак. К настоящему моменту железнодорожное движение на поврежденных участках восстановлено.