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Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 119

Ведомости

Количество пострадавших в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области выросло до 119 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что в число пострадавших входят пять детей.

Мост на перегоне «Выгоничи – Пильшино» в Брянской области обрушился в ночь с 31 мая на 1 июня. Обломки конструкции упали на движущийся под ним пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В поезде было 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе объявляли трехдневный траур со 2 по 4 июня.

Спустя несколько часов после случившегося в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника.

Следственный комитет России квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты. Ведомство намерено установить и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов атак. К настоящему моменту железнодорожное движение на поврежденных участках восстановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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