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Трамп выразил недовольство «эскалацией» украинского конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп недоволен эскалацией конфликта России и Украины, но по-прежнему верит в его мирное урегулирование. Об этом он заявил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я думаю, что в конце концов мы сможем успешно остановить кровопролитие», – подчеркнул Трамп.

5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия ответит на удары Украины по авиабазам и гражданской инфраструктуре. Он отметил, что этот ответ будет «таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные».

До этого портал Axios писал, что Трамп считает операцию Украины «сильной» и «крутой», но опасается, что произошедшее еще больше усложнит достижение перемирия между сторонами. По данным источников издания, американский лидер считает, что атака дронов, вероятно, подтолкнет президента России Владимира Путина к серьезным ответным мерам.

1 июня Киев атаковал аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Пострадавших среди военных или гражданского персонала не было.

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США назвал одной из тем беседы атаку Украины на российские аэродромы. По сообщению помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер внимательно выслушал оценки российской стороны относительно этих террористических действий и подрывов мостов в Курской и Брянской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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