Трамп выразил недовольство «эскалацией» украинского конфликта

1 июня Киев атаковал аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Пострадавших среди военных или гражданского персонала не было.