На Украине заявили о планах начать обмен телами погибших на следующей неделе

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Всего планируется передать 6000 погибших солдат. Ожидается, что стороны также обменяют всех тяжелораненных и тяжелобольных пленных по формуле «все на все» и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что в список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.