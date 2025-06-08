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На Украине заявили о планах начать обмен телами погибших на следующей неделе

Ранее Москва обвинила Киев в отказе забрать 6000 тел украинских военных
Ведомости

Подготовка к обмену с Россией военнопленными и телами погибших военных продолжается, репатриационные мероприятия начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Российская сторона ранее обвинила Киев в срыве стамбульских договоренностей. 7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок приемку тел военнослужащих и обмен военнопленными, не прибыв на место в Брянскую область. 

По мнению Буданова, Москва пытается «единолично диктовать параметры обменного процесса», при этом в Киев соблюдают договоренности, координационный штаб упорно работает над организацией обмена. Давление и манипуляции в вопросах обмена недопустимы, подчеркнул глава разведки.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все двигается по плану», – написал он.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Всего планируется передать 6000 погибших солдат. Ожидается, что стороны также обменяют всех тяжелораненных и тяжелобольных пленных по формуле «все на все» и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что в список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела военных ВСУ решением президента Украины Владимира Зеленского «или кто-то из натовцев запретил».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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