На Украине заявили о планах начать обмен телами погибших на следующей неделе

На Украине заявили о планах начать обмен телами погибших на следующей неделеРанее Москва обвинила Киев в отказе забрать 6000 тел украинских военных
Подготовка к обмену с Россией военнопленными и телами погибших военных продолжается, репатриационные мероприятия начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Российская сторона ранее обвинила Киев в срыве стамбульских договоренностей. 7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок приемку тел военнослужащих и обмен военнопленными, не прибыв на место в Брянскую область.
По мнению Буданова, Москва пытается «единолично диктовать параметры обменного процесса», при этом в Киев соблюдают договоренности, координационный штаб упорно работает над организацией обмена. Давление и манипуляции в вопросах обмена недопустимы, подчеркнул глава разведки.
«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все двигается по плану», – написал он.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Всего планируется передать 6000 погибших солдат. Ожидается, что стороны также обменяют всех тяжелораненных и тяжелобольных пленных по формуле «все на все» и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что в список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.
8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела военных ВСУ решением президента Украины Владимира Зеленского «или кто-то из натовцев запретил».