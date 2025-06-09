Минобороны рассказало о расширении контролируемой территории на Днепре
Группировка «Центр» ВС России увеличила площадь взятых под контроль территорий Днепропетровской области, продолжив продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки поразили формирования механизированных, егерской, десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в населенных пунктах Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой народной республики (ДНР).
9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о наступлении российских войск в Днепропетровской области, в том числе, является частью работы по созданию буферной зоны. Освобождение территорий началось 8 июня, когда группировка «Центр» пересекла западную границу ДНР. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что движение ВС РФ вызвано нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.