9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о наступлении российских войск в Днепропетровской области, в том числе, является частью работы по созданию буферной зоны. Освобождение территорий началось 8 июня, когда группировка «Центр» пересекла западную границу ДНР. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что движение ВС РФ вызвано нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.