Чемезов: ВС РФ уничтожили почти все поставленные Украине Bradley
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские военнослужащие уничтожили практически все американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, поставленные на Украину.
По его словам, у Bradley есть серьезное слабое место – это проблемы с проходимостью. Эти машины не могут нормально передвигаться по бездорожью и через поля. Они нередко увязают в черноземе, становясь легкой мишенью.
«Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены. Надо помнить, что БМП – не танк», – сказал Чемезов в интервью журналу «Разведчик».
По его словам, современная БМП должна быть быстрой, мобильной и проходимой, способной преодолевать реки вплавь без мостов и дорог. Это сейчас умеют российские БМП.
14 сентября сообщалось, что российские военные обнаружили карту военной базы США в захваченной на купянском направлении боевой машине пехоты Bradley. Речь шла о схемах тренировочной базы Форт Ирвин.