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Чемезов: ВС РФ уничтожили почти все поставленные Украине Bradley

Ведомости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские военнослужащие уничтожили практически все американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, поставленные на Украину.

По его словам, у Bradley есть серьезное слабое место – это проблемы с проходимостью. Эти машины не могут нормально передвигаться по бездорожью и через поля. Они нередко увязают в черноземе, становясь легкой мишенью.

«Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены. Надо помнить, что БМП – не танк», – сказал Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, современная БМП должна быть быстрой, мобильной и проходимой, способной преодолевать реки вплавь без мостов и дорог. Это сейчас умеют российские БМП.

14 сентября сообщалось, что российские военные обнаружили карту военной базы США в захваченной на купянском направлении боевой машине пехоты Bradley. Речь шла о схемах тренировочной базы Форт Ирвин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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