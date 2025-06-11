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Трамп заявил о готовности торговой сделки с Китаем

Страны взаимно снизят пошлины
Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что торговая сделка с Китаем готова. Ее должны окончательно утвердить американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках соглашения:

  • Китай поставит США необходимые редкоземельные металлы.

  • Вашингтон разрешит китайским студентам обучаться в американских колледжах и университетах.

  • США сократят пошлины на китайские товары с 145 до 55%.

  • Китай на американские – с 125 до 10%.

11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы.

12 мая США и Китай достигли договоренности о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Уточнялось, что Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. После этого стороны должны были создать механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.

5 июня Си провел телефонный разговор с Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Председатель КНР пригласил президента США в Китай, а тот, в свою очередь, написал в Truth Social, что согласился. Лидеры подтвердили, что новые раунды торговых переговоров начнутся «как можно скорее».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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