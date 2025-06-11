Трамп заявил о готовности торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о готовности торговой сделки с КитаемСтраны взаимно снизят пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что торговая сделка с Китаем готова. Ее должны окончательно утвердить американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках соглашения:
Китай поставит США необходимые редкоземельные металлы.
Вашингтон разрешит китайским студентам обучаться в американских колледжах и университетах.
США сократят пошлины на китайские товары с 145 до 55%.
Китай на американские – с 125 до 10%.
11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы.
12 мая США и Китай достигли договоренности о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Уточнялось, что Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. После этого стороны должны были создать механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.
5 июня Си провел телефонный разговор с Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Председатель КНР пригласил президента США в Китай, а тот, в свою очередь, написал в Truth Social, что согласился. Лидеры подтвердили, что новые раунды торговых переговоров начнутся «как можно скорее».