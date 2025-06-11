Трамп заявил о готовности торговой сделки с Китаем

12 мая США и Китай достигли договоренности о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Уточнялось, что Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. После этого стороны должны были создать механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.