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Китай временно возобновил экспорт редкоземельных металлов в США

Ведомости

Китай по итогам переговоров в Лондоне возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США, но ограничил их действие сроком в шесть месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Решение принято после переговоров между китайскими и американскими представителями, прошедших в британской столице. Восстановление лицензий стало частью договоренностей по временному торговому соглашению, заключенному ранее в Женеве.

Пекин, по данным источников издания, намеренно ограничил срок действия экспортных разрешений, чтобы сохранить стратегическую гибкость в условиях возможного обострения торговой напряженности. Китайские власти рассматривают поставки редкоземельных элементов как важный инструмент влияния на будущее развитие двусторонних отношений с США.

В ответ на уступку со стороны Пекина американская сторона согласилась смягчить некоторые экспортные ограничения, включая продажу в Китай реактивных двигателей, их компонентов, а также этана – сырья, необходимого для производства пластмасс.

11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что торговая сделка с Китаем готова. Ее должны окончательно утвердить американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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