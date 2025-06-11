Китай временно возобновил экспорт редкоземельных металлов в США
Китай по итогам переговоров в Лондоне возобновил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов в США, но ограничил их действие сроком в шесть месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Решение принято после переговоров между китайскими и американскими представителями, прошедших в британской столице. Восстановление лицензий стало частью договоренностей по временному торговому соглашению, заключенному ранее в Женеве.
Пекин, по данным источников издания, намеренно ограничил срок действия экспортных разрешений, чтобы сохранить стратегическую гибкость в условиях возможного обострения торговой напряженности. Китайские власти рассматривают поставки редкоземельных элементов как важный инструмент влияния на будущее развитие двусторонних отношений с США.
В ответ на уступку со стороны Пекина американская сторона согласилась смягчить некоторые экспортные ограничения, включая продажу в Китай реактивных двигателей, их компонентов, а также этана – сырья, необходимого для производства пластмасс.
11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что торговая сделка с Китаем готова. Ее должны окончательно утвердить американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин.