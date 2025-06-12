Орбан назвал Грузию зверем, которого боится Брюссель

«Еще в 2022 г. глобальные либералы пытались расшатать ситуацию – и у нас, и у вас, – чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства. И даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство – это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», – сказал он (цитата по NewsGeorgia).