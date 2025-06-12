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Орбан назвал Грузию зверем, которого боится Брюссель

«Глобальные либералы» пытались расшатать ситуацию в стране, заявил премьер Венгрии
Максим Цуланов
EPA / TASS
EPA / TASS

Грузинские власти – это «зверь, с которым боится столкнуться Брюссель». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в республику.

«Еще в 2022 г. глобальные либералы пытались расшатать ситуацию – и у нас, и у вас, – чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства. И даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство – это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», – сказал он (цитата по NewsGeorgia).

По словам Орбана, Грузия первой решилась сопротивляться, и это чувство «нам близко». Венгерский премьер добавил, что Будапешт тоже стремится к экономическому росту, подобному Грузии. Он заверил, что Венгрия «решительно отстаивает» суверенитет Грузии не только в двусторонних отношениях, но и в рамках Евросоюза.

28 февраля посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что отношения Грузии с Евросоюзом переживают самый тяжелый период. В страну больше не совершаются визиты высокого уровня, а для владельцев дипломатических паспортов введен визовый режим. Несмотря на получение Грузией статуса кандидата в ЕС в декабре 2023 г., официальный Тбилиси не демонстрирует готовности к необходимым реформам, а напротив – принимает решения, которые еще больше отдаляют страну от европейской интеграции, заявлял он.

Осенью 2024 г. правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в организацию. Тогда это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии.

11 июня этого года в британском посольстве в Тбилиси объявили, что Лондон прекратит выдачу грантов Тбилиси, направленных на проведение местных выборов. Уточнялось, что отмена грантов связана с тем, что правительство Грузии не согласовало соответствующее постановление о порядке выдачи субсидий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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