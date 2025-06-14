Иран не обращался в БРИКС на фоне эскалации конфликта с Израилем
Тегеран в условиях обострения ситуации с Израилем не обращался к партнерам по БРИКС с инициативой коллективного реагирования, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможной координированной позиции стран БРИКС по поводу действий Израиля в отношении Ирана, Рябков отметил, что дальнейшее развитие событий в значительной степени зависит от позиции самого Ирана. Он подчеркнул, что в рамках культуры взаимодействия внутри БРИКС инициатива в подобных вопросах обычно исходит от пострадавшей стороны, а ключевую роль в координации играет страна, осуществляющая председательство.
«Не уверен, что иранская сторона на данном этапе заинтересована в том, чтобы переводить ситуацию в формат обсуждения в рамках БРИКС», – отметил замминистра.
Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 г. добавилась Индонезия.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.