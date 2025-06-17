В Пхеньяне начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына
Переговоры секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына начались в Пхеньяне, передает ТАСС.
Шойгу прилетел в КНДР с рабочим визитом по поручения президента России Владимира Путина 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Предыдущий разговор Шойгу и Ким Чен Ына состоялся 4 июня. Тогда сообщалось, что диалог прошел в атмосфере «товарищеского взаимопонимания». Участники встречи обсуждали сотрудничество КНДР и России в нескольких областях, а также украинский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.
На встрече Ким Чен Ын также подтвердил, что правительство страны продолжит безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего – в ситуации вокруг Украины.