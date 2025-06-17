В Пхеньяне начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына

Шойгу прилетел в КНДР с рабочим визитом по поручения президента России Владимира Путина 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.