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В Пхеньяне начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына

Ведомости

Переговоры секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына начались в Пхеньяне, передает ТАСС.

Шойгу прилетел в КНДР с рабочим визитом по поручения президента России Владимира Путина 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

Предыдущий разговор Шойгу и Ким Чен Ына состоялся 4 июня. Тогда сообщалось, что диалог прошел в атмосфере «товарищеского взаимопонимания». Участники встречи обсуждали сотрудничество КНДР и России в нескольких областях, а также украинский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.

На встрече Ким Чен Ын также подтвердил, что правительство страны продолжит безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего – в ситуации вокруг Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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