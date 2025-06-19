Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в ДНР

18 июня ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. 15 июня Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Ульяновка в ДНР. Днем ранее стало известно о взятии под контроль села Зеленый Кут в ДНР. 13 июня российские военные установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области, а также населенными пунктами Комар и Коптево в ДНР.