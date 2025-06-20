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Кремль: Путин проводит встречи с иностранным бизнесом

Ведомости

Президент России Владимир Путин проводит встречи с иностранными компаниями, однако эта информация не публикуется во избежание рисков для бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в странах существует «весьма агрессивная среда» для компаний, которые решили остаться в России.

Он также отметил, что встречи проводятся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), однако их «не раскрывают», чтобы не компрометировать иностранных партнеров в условиях санкций.

19 июня на ПМЭФе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что иностранный бизнес не хотел уходить из России. Он сослался на диалоги с представителями компаний-партнеров, которые «все говорили одно». По его словам, они бы не покинули российский рынок, если бы на них не оказывали политическое давление. Он подчеркнул, что не уверен в условиях, которые необходимы, чтобы компании вернулись в РФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. Днем ранее он говорил о ведущих компаниях из США в области энергетики, которые намерены вернуться. Они, как сообщил Дмитриев, вполне могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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