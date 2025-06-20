Кремль: Путин проводит встречи с иностранным бизнесом
Президент России Владимир Путин проводит встречи с иностранными компаниями, однако эта информация не публикуется во избежание рисков для бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в странах существует «весьма агрессивная среда» для компаний, которые решили остаться в России.
Он также отметил, что встречи проводятся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), однако их «не раскрывают», чтобы не компрометировать иностранных партнеров в условиях санкций.
19 июня на ПМЭФе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что иностранный бизнес не хотел уходить из России. Он сослался на диалоги с представителями компаний-партнеров, которые «все говорили одно». По его словам, они бы не покинули российский рынок, если бы на них не оказывали политическое давление. Он подчеркнул, что не уверен в условиях, которые необходимы, чтобы компании вернулись в РФ.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. Днем ранее он говорил о ведущих компаниях из США в области энергетики, которые намерены вернуться. Они, как сообщил Дмитриев, вполне могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».