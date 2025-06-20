Путин призвал ГД принять законопроекты по улучшению трудового законодательства

В ходе того же заседания Путин сообщил, что безработица в России составляет 2,3% и такой уровень означает достижение исторического минимума по этому показателю. По словам главы государства, Россия также находится в числе мировых лидеров по молодежной безработице, которая составляет 7,5%. Уровень бедности же по итогам прошлого года составил 7,2%, сейчас людей с низким уровнем дохода стало меньше на 2 млн человек.