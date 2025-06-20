Путин призвал ГД принять законопроекты по улучшению трудового законодательства
Президент РФ Владимир Путин поручил Государственной думе в ближайшее время принять правительственный пакет законопроектов по улучшению трудового законодательства. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, правительство РФ уже подготовило соответствующий пакет проектов. Президент подчеркнул, что трудовое законодательство необходимо «донастраивать» в интересах граждан.
В ходе того же заседания Путин сообщил, что безработица в России составляет 2,3% и такой уровень означает достижение исторического минимума по этому показателю. По словам главы государства, Россия также находится в числе мировых лидеров по молодежной безработице, которая составляет 7,5%. Уровень бедности же по итогам прошлого года составил 7,2%, сейчас людей с низким уровнем дохода стало меньше на 2 млн человек.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина станет ключевым событием форума.