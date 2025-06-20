Путин: РФ должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса
Россия к 2030 г. должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы государства, речь идет о конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить.
«Например, к 2030 г. почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что РФ должна стать примером для партнеров в рамках БРИКС. А деловой климат должен способствовать расширению и укреплению базы экономики страны, делать ее более устойчивой и динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг.
В ходе выступления Путин также призвал сделать экономику России более технологичной. По его словам, это не просто пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее».
На том же мероприятии президент заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП. Он подчеркнул, что представления об экономике страны как исключительно сырьевой и зависящей от экспорта углеводородов явно устарели.