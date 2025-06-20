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Путин: РФ должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса

Ведомости

Россия к 2030 г. должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, речь идет о конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить.

«Например, к 2030 г. почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что РФ должна стать примером для партнеров в рамках БРИКС. А деловой климат должен способствовать расширению и укреплению базы экономики страны, делать ее более устойчивой и динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг.

В ходе выступления Путин также призвал сделать экономику России более технологичной. По его словам, это не просто пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее».

На том же мероприятии президент заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП. Он подчеркнул, что представления об экономике страны как исключительно сырьевой и зависящей от экспорта углеводородов явно устарели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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