Путин: в ходе приватизации в РФ было допущено много несправедливости
В ходе приватизации в России было допущено много несправедливости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что с точки зрения социальной справедливости это были не лучшие решения.
«Еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», – заключил президент.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин заявлял, что вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно.
Министр финансов Антон Силуанов тогда же рассказал, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.