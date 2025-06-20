Путин: в ходе приватизации в РФ было допущено много несправедливости

Министр финансов Антон Силуанов тогда же рассказал, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.