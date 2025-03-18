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Путин призвал обсуждать вопросы приватизации в России до их полного решения

Ведомости

Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция ведется на сайте союза.

«Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно – надо обсуждать, пока не решим окончательно», – заявил Путин.

18 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках расширенного заседания коллегии Росимущества рассказал, что ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.

15 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил «Ведомостям», что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. Шохин говорил, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.

Представитель Минфина в январе сообщил, что ведомство по поручению президента и кабмина проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации для защиты добросовестных приобретателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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