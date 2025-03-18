Путин призвал обсуждать вопросы приватизации в России до их полного решения
Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция ведется на сайте союза.
«Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно – надо обсуждать, пока не решим окончательно», – заявил Путин.
18 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках расширенного заседания коллегии Росимущества рассказал, что ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, в том числе по судебным решениям. Он уточнил, что в 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.
15 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил «Ведомостям», что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. Шохин говорил, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.
Представитель Минфина в январе сообщил, что ведомство по поручению президента и кабмина проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации для защиты добросовестных приобретателей.