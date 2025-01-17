Минфин проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации

Помимо сроков исковой давности бизнес предложил прописать в законе еще одно условие, которое позволит защитить добросовестного приобретателя от деприватизации. В документе говорится, что если в исковом заявлении приводятся доводы о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, это не может быть основанием для отказа судом в применении сроков давности. На практике почти во всех делах о деприватизации прокуратура говорит, что иск направлен на защиту нематериальных благ (здоровье населения, безопасность государства и т. д.), и просит не применять исковую давность, говорил «Ведомостям» вице-президент Александр Варварин.