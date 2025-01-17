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Минфин проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации

Ранее РСПП подготовил такой законопроект
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин по поручению президента и правительства проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации для защиты добросовестных приобретателей, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

«В соответствии с поручениями президента РФ и правительства РФ Минфину России необходимо с участием заинтересованных федеральных органов проработать вопросы, касающиеся сроков исковой давности по приватизационным сделкам в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей», – рассказал представитель министерства.

По его словам, предложения РСПП во исполнение указанных поручений в Минфин России пока не поступали. «Мы готовы рассмотреть такие предложения, обсудить с экспертами, дать им правовую оценку. Говорить о сроках принятия каких либо решений пока преждевременно», – подчеркнули в Минфине.

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил и направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», писали «Ведомости». Бизнес предлагает дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, следует из документа.

РСПП предлагает прописать дату, с которой начинается отсчет сроков исковой давности по таким делам. Десятилетние сроки (установлены п. 1 ст. 181 и п. 2 ст. 196 Гражданского кодекса, ГК) предлагается исчислять «со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации», говорится в законопроекте.

Помимо сроков исковой давности бизнес предложил прописать в законе еще одно условие, которое позволит защитить добросовестного приобретателя от деприватизации. В документе говорится, что если в исковом заявлении приводятся доводы о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, это не может быть основанием для отказа судом в применении сроков давности. На практике почти во всех делах о деприватизации прокуратура говорит, что иск направлен на защиту нематериальных благ (здоровье населения, безопасность государства и т. д.), и просит не применять исковую давность, говорил «Ведомостям» вице-президент Александр Варварин.

О том что бизнес подготовил законопроект по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи с представителями деловых кругов 16 декабря 2024 г., говорил «Ведомостям» 15 января глава РСПП Александр Шохин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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