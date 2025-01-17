РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил и направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Бизнес предлагает дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, следует из документа (есть у «Ведомостей»).