РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизации

РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизацииПредложения блокируют оспаривание сделок 90-х по мотиву истечения срока исковой давности
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил и направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Бизнес предлагает дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, следует из документа (есть у «Ведомостей»).
Бизнес подготовил законопроект по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи с представителями деловых кругов 16 декабря 2024 г., говорил «Ведомостям» 15 января глава РСПП Александр Шохин.
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