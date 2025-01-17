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РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизации

Предложения блокируют оспаривание сделок 90-х по мотиву истечения срока исковой давности
Анастасия Бойко
РСПП (на фото справа его глава Александр Шохин) подготовил законопроект по поручению президента России Владимира Путина
РСПП (на фото справа его глава Александр Шохин) подготовил законопроект по поручению президента России Владимира Путина / Максим Стулов / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил и направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Бизнес предлагает дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, следует из документа (есть у «Ведомостей»).

Бизнес подготовил законопроект по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи с представителями деловых кругов 16 декабря 2024 г., говорил «Ведомостям» 15 января глава РСПП Александр Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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