Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизации

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что РСПП предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое было куплено у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел их на незаконные доходы. Бизнес просил внести изменения в ст. 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 14 закона «О противодействии коррупции». Суть предложений в том, чтобы право национализации такого имущества возникало только при соблюдении двух условий: если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты, а также если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.