Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизации

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизацииСейчас срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый со списком поручений. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин.
РСПП направил в правительство предложение о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) РФ сроков исковой давности по сделкам о приватизации, сообщил Шохин. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. По словам Шохина, в ГК необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.
«Сейчас нам цитировать Гражданский кодекс в законе о приватизации не дадут юристы. Они считают, что это избыточно. Но если мы напишем, с какого момента начинается отсчет – с момента внесения в регистрационные документы новых титулов собственности, либо с момента подписания соглашения о смене собственника, тогда у нас будет четкое понимание для судов в том числе с какого момента отсчет ввести», – указал Шохин.
РСПП также предложил изменить порядок повторной продажи уже изъятых активов, рассказал глава союза. По его мнению, преимущественное право покупки или, как образно окрестил его Шохин, «право первой ночи», должно быть закреплено за бывшими собственниками, так как им «дешевле доплатить, чем терять актив». Глава РСПП уточнил, что выставлять активы на повторную приватизацию необходимо «достаточно быстро», а справедливость условий выкупа нужно подтверждать независимой оценкой их стоимости.
Поручение было дано по итогам встречи Путина с представителями российских деловых кругов 16 декабря 2024 г. По информации РБК, президент поручил исполнить его до 1 апреля.
Конституционный суд (КС) РФ 8 октября 2024 г. приступил к рассмотрению вопроса о применимости сроков давности в исках об обращении в доход государства активов, приобретенных коррупционным способом. С запросом в КС о проверке конституционности положений Гражданского кодекса обратился Краснодарский краевой суд, который рассматривал жалобу на подобный иск прокуратуры об изъятии у бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его предполагаемых сообщников 22 хозяйственных обществ общей стоимостью 9 млрд руб. в пользу государства. Это первая известная жалоба, дошедшая до КС после волны исков о деприватизации предприятий.
В запросе Краснодарского суда указывалось, что в сложившейся судебной практике на данный момент существуют взаимоисключающие подходы применения исковой давности по антикоррупционным искам. С одной стороны, иск имеет материальный характер и, соответственно, к нему должны применяться сроки давности, которые по делу Коровайко уже прошли. С другой – коррупционные преступления носят публичный и общественно опасный характер, поэтому в таких случаях сроки давности по обращению в доход государства имущества по ним неприменимы.
В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что РСПП предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое было куплено у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел их на незаконные доходы. Бизнес просил внести изменения в ст. 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 14 закона «О противодействии коррупции». Суть предложений в том, чтобы право национализации такого имущества возникало только при соблюдении двух условий: если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты, а также если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.