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Путин обозначил представителям бизнеса цели на 2025 год

Ведомости

Россия хотела бы добиться в 2025 г. сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, введения новых нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин в своей вступительной речи на встрече с представителями деловых кругов в Кремле.

Глава государства поздравил бизнесменов с результатами, отметив, что Россия заинтересована в том, чтобы они преуспевали, так как за этим успехом – успех всей экономики страны.

«А что касается самого ближайшего времени – это 2025 г., то совсем [недавно] у Германа Оскаровича [Грефа] выступал, говорил на его мероприятиях. Потом ВТБ проводило крупное международное мероприятие, и там об этом было сказано – о том, что нас ждет и чего мы хотели бы добиваться в 2025 г.», – отметил Путин.

По его словам, речь о сбалансированном экономическом росте, развитии экономики предложения, обеспечивающем работу и достижение необходимых параметров (включая макроэкономические). Имеется в виду также продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.

«Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важны – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству», – сказал президент.

Путин попросил предпринимателей не забывать о решении экологических проблем, так как за этим стоит «здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны».

Российский лидер пообещал представителям бизнеса, что встреча «не пройдет даром», если они сформулируют свои идеи и предложения.

За исключением вступительного слова президента встреча проходит в закрытом режиме, сообщал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин встречался с представителями бизнеса в Ново-Огареве в середине ноября 2023 г. Участниками встречи стали около 80 человек, включая высокопоставленных чиновников. По данным источников «Ведомостей», наиболее важными для предпринимателей стали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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