Путин обозначил представителям бизнеса цели на 2025 год
Россия хотела бы добиться в 2025 г. сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, введения новых нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин в своей вступительной речи на встрече с представителями деловых кругов в Кремле.
Глава государства поздравил бизнесменов с результатами, отметив, что Россия заинтересована в том, чтобы они преуспевали, так как за этим успехом – успех всей экономики страны.
«А что касается самого ближайшего времени – это 2025 г., то совсем [недавно] у Германа Оскаровича [Грефа] выступал, говорил на его мероприятиях. Потом ВТБ проводило крупное международное мероприятие, и там об этом было сказано – о том, что нас ждет и чего мы хотели бы добиваться в 2025 г.», – отметил Путин.
По его словам, речь о сбалансированном экономическом росте, развитии экономики предложения, обеспечивающем работу и достижение необходимых параметров (включая макроэкономические). Имеется в виду также продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
«Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важны – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству», – сказал президент.
Путин попросил предпринимателей не забывать о решении экологических проблем, так как за этим стоит «здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны».
Российский лидер пообещал представителям бизнеса, что встреча «не пройдет даром», если они сформулируют свои идеи и предложения.
За исключением вступительного слова президента встреча проходит в закрытом режиме, сообщал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Путин встречался с представителями бизнеса в Ново-Огареве в середине ноября 2023 г. Участниками встречи стали около 80 человек, включая высокопоставленных чиновников. По данным источников «Ведомостей», наиболее важными для предпринимателей стали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.