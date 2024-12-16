Путин обозначил представителям бизнеса цели на 2025 год

«А что касается самого ближайшего времени – это 2025 г., то совсем [недавно] у Германа Оскаровича [Грефа] выступал, говорил на его мероприятиях. Потом ВТБ проводило крупное международное мероприятие, и там об этом было сказано – о том, что нас ждет и чего мы хотели бы добиваться в 2025 г.», – отметил Путин.