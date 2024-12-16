Песков подтвердил запланированную на 16 декабря встречу Путина с бизнесом

В середине ноября 2023 г. Путин встретился с представителями бизнеса в Ново-Огареве. На встрече присутствовали около 80 человек, включая высокопоставленных чиновников. По данным источников «Ведомостей», наиболее важными для предпринимателей стали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.