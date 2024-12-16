Песков подтвердил запланированную на 16 декабря встречу Путина с бизнесом
Президент России Владимир Путин проведет ежегодную встречу с предпринимателями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Вечером в Кремле Путин проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, так называемую встречу с бизнесом», – сказал Песков.
По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме за исключением вступительной речи президента.
14 декабря о запланированной встрече Путина с представителями крупного бизнеса сообщал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
В середине ноября 2023 г. Путин встретился с представителями бизнеса в Ново-Огареве. На встрече присутствовали около 80 человек, включая высокопоставленных чиновников. По данным источников «Ведомостей», наиболее важными для предпринимателей стали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.