Встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса запланирована на 16 декабря. Об этом заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«У меня нет другой информации. Пока да», – ответил на соответствующий вопрос Шохин (цитата по ТАСС).
15 ноября 2023 г. в Ново-Огареве прошла встреча Путина с представителями бизнеса, писали «Ведомости». По информации источников, больше всего предпринимателей волновали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.
Комментируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это был «обстоятельный разговор». Он уточнил, что ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП. В частности, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, по созданию конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.