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Встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса запланирована на 16 декабря. Об этом заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«У меня нет другой информации. Пока да», – ответил на соответствующий вопрос Шохин (цитата по ТАСС).

15 ноября 2023 г. в Ново-Огареве прошла встреча Путина с представителями бизнеса, писали «Ведомости». По информации источников, больше всего предпринимателей волновали вопросы, касающиеся фискальной нагрузки и опасений по поводу пересмотра итогов приватизации.

Комментируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это был «обстоятельный разговор». Он уточнил, что ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП. В частности, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, по созданию конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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