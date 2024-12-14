Встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря

Комментируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это был «обстоятельный разговор». Он уточнил, что ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП. В частности, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, по созданию конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.