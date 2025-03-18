Силуанов: Минфин намерен активизировать приватизацию имущества
Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.
«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Силуанов отметил, что в 2024 г. был принят акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. По его словам, в текущем году следует активизировать внесение на комиссию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подобных предложений.
15 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил «Ведомостям», что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. Шохин говорил, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.
Представитель Минфина в январе сообщил, что ведомство по поручению президента и кабмина проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации для защиты добросовестных приобретателей.
«Ведомости» писали в апреле 2024 г., что РСПП предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое было куплено у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел его на незаконные доходы.