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Силуанов: Минфин намерен активизировать приватизацию имущества

Ведомости

Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 г. предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Силуанов отметил, что в 2024 г. был принят акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. По его словам, в текущем году следует активизировать внесение на комиссию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подобных предложений.

15 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил «Ведомостям», что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. Шохин говорил, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.

Представитель Минфина в январе сообщил, что ведомство по поручению президента и кабмина проработает вопрос сроков исковой давности по сделкам приватизации для защиты добросовестных приобретателей.

«Ведомости» писали в апреле 2024 г., что РСПП предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое было куплено у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел его на незаконные доходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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