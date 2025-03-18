Силуанов: Минфин намерен активизировать приватизацию имущества

15 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил «Ведомостям», что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Сейчас в кодексе отмечается, что срок исковой давности по таким делам составляет 10 лет. Шохин говорил, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ необходимо прописать, что этот срок начинает отсчитываться с момента перехода прав в собственность.