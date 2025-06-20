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Путин ответил на вопрос о влиянии спецоперации на экономику цитатой Марка Твена

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о якобы «смерти» экономики из-за спецоперации цитатой писателя Марка Твена. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое», – сказал он.

19 мая стало известно, что Россия получила первый после начала спецоперации суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g.

Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1–2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, говорил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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