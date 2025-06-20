Путин ответил на вопрос о влиянии спецоперации на экономику цитатой Марка Твена
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о якобы «смерти» экономики из-за спецоперации цитатой писателя Марка Твена. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое», – сказал он.
19 мая стало известно, что Россия получила первый после начала спецоперации суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g.
Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1–2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, говорил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФе.