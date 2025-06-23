Минобороны Финляндии объявило о выделении Украине 29-го пакета военной помощи

Как отмечено в публикации, силы Украины в том числе примут поставки финской оборонной промышленности, которые были заказаны в рамках программы финского ведомства, и это произойдет впервые. В минобороны не сообщили о точных датах поставок, а также их конкретном содержании. Общая стоимость военной помощи, отправленной Финляндией на Украину, достигает 2,8 млрд евро, подчеркнуто в публикации.