Минобороны Финляндии объявило о выделении Украине 29-го пакета военной помощи
Финляндия выделит Украине 143 млн евро в рамках 29-го пакета военной помощи, говорится на сайте минобороны страны. Окончательное решение этого вопроса будет принято правительством и президентом республики.
Как отмечено в публикации, силы Украины в том числе примут поставки финской оборонной промышленности, которые были заказаны в рамках программы финского ведомства, и это произойдет впервые. В минобороны не сообщили о точных датах поставок, а также их конкретном содержании. Общая стоимость военной помощи, отправленной Финляндией на Украину, достигает 2,8 млрд евро, подчеркнуто в публикации.
19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Такое решение приняли 157 депутатов. Агентство Reuters писало, что страна сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора.