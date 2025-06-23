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Минобороны Финляндии объявило о выделении Украине 29-го пакета военной помощи

Ведомости

Финляндия выделит Украине 143 млн евро в рамках 29-го пакета военной помощи, говорится на сайте минобороны страны. Окончательное решение этого вопроса будет принято правительством и президентом республики.

Как отмечено в публикации, силы Украины в том числе примут поставки финской оборонной промышленности, которые были заказаны в рамках программы финского ведомства, и это произойдет впервые. В минобороны не сообщили о точных датах поставок, а также их конкретном содержании. Общая стоимость военной помощи, отправленной Финляндией на Украину, достигает 2,8 млрд евро, подчеркнуто в публикации.

19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Такое решение приняли 157 депутатов. Агентство Reuters писало, что страна сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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