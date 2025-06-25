Фракция ЛДПР в Госдуме проголосовала за исключение Нилова из своего состава
Фракция ЛДПР в Госдуме проголосовала за исключение депутата Ярослава Нилова из своего состава. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе партии.
Нилов в своем Telegram-канале заявил, что решение о его исключении из ЛДПР готовилось давно. По его словам, «людей открыто ломали». Сам депутат не признает законность этого решения и намерен добиваться восстановления через суд.
«Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся», – написал он.
Нилов добавил, что собирается остаться с партией и своими избирателями. Сейчас он собирается сосредоточиться на работе в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также продолжить работу, как независимый депутат. Он напомнил, что в мае 2026 г. по уставу партии запланирована смена председателя. По его словам, если при новом руководстве сменится вектор, он может вернуться во фракцию.
25 июня Нилов был исключен из ЛДПР по решению президиума высшего совета партии. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, в партию поступили обращения от депутатов, региональных отделений и рядовых членов с предложением об исключении Нилова. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Слуцкий добавил, что лично поддерживает позицию президиума.
Нилов возглавляет в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также он – заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики. Нилов выступал инициатором ряда законопроектов. Один из последних – о введении понятия алкомаркет и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Парламентарий заявлял, что алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить.