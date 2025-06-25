Фракция ЛДПР в Госдуме проголосовала за исключение Нилова из своего состава

Нилов добавил, что собирается остаться с партией и своими избирателями. Сейчас он собирается сосредоточиться на работе в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также продолжить работу, как независимый депутат. Он напомнил, что в мае 2026 г. по уставу партии запланирована смена председателя. По его словам, если при новом руководстве сменится вектор, он может вернуться во фракцию.