ЛДПР исключила из партии депутата Ярослава Нилова

Нилов выступал инициатором ряда законопроектов. Один из последних – о введении понятия алкомаркет и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Парламентарий заявлял, что алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить.