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ЛДПР исключила из партии депутата Ярослава Нилова

Ведомости

Депутат Госдумы Ярослав Нилов исключен из ЛДПР по решению президиума Высшего совета партии. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, в партию поступили обращения от депутатов, региональных отделений и рядовых членов с предложением об исключении Нилова.

«Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», – подчеркнул Слуцкий.

Решение было принято абсолютным большинством голосов. Слуцкий добавил, что лично поддерживает позицию президиума.

Нилов возглавляет в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также он заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики.

Нилов выступал инициатором ряда законопроектов. Один из последних – о введении понятия алкомаркет и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Парламентарий заявлял, что алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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