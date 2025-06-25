ЛДПР исключила из партии депутата Ярослава Нилова
Депутат Госдумы Ярослав Нилов исключен из ЛДПР по решению президиума Высшего совета партии. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, в партию поступили обращения от депутатов, региональных отделений и рядовых членов с предложением об исключении Нилова.
«Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», – подчеркнул Слуцкий.
Решение было принято абсолютным большинством голосов. Слуцкий добавил, что лично поддерживает позицию президиума.
Нилов возглавляет в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также он заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики.
Нилов выступал инициатором ряда законопроектов. Один из последних – о введении понятия алкомаркет и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Парламентарий заявлял, что алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить.