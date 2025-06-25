В Госдуме предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домах

Как сейчас регулируется продажа алкоголя в жилых домах

Заведения общественного питания в жилых домах могут продавать алкоголь, только если в них имеется зал обслуживания посетителей не менее 20 кв. м. Это следует из ст. 16 закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции. Помимо этого с 1 апреля 2025 г. вступил в силу закон о запрете «наливаек»: теперь регионы могут самостоятельно устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.