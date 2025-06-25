В Госдуме предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домах

В Госдуме предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домахУ винотек две альтернативы – переехать в другое место или расширить ассортимент
Депутаты Госдумы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» внесли законопроект о введении понятия алкомаркет и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».
Авторы предложили ввести понятие алкомаркет – торговый объект, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей за квартал. Алкомаркеты должны размещаться как минимум в 100 м от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов.
В пояснительной записке указано, что такие меры позволят «резко снизить» количество потребляемого алкоголя, а также дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан». Депутаты привели в пример Вологодскую область: в регионе с 1 марта 2025 г. ввели жесткие антиалкогольные меры, за счет которых удалось на 29% снизить смертность от последствий употребления спиртного. С каким именно предыдущим периодом сравнивался показатель смертности, в пояснительной записке к законопроекту не указано. Губернатор региона Георгий Филимонов 30 мая сообщил в своем Telegram-канале, что с начала введения мер в регионе было закрыто 244 алкомаркета.
Алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить, считает соавтор законопроекта, председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, там «условно» продают недорого хлеб, яйца и другие продукты ежедневного потребления наравне с алкогольной продукцией. «Люди приходят туда и обязательно покупают банку пива. Если возле домов есть стройка, то в такие алкомаркеты приходят и иностранные граждане после смены во всеми вытекающими последствиями», – добавил он.
Другой автор законопроекта, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что для большинства алкомаркетов принятие этого закона потребует расширения ассортимента. Они смогут перейти в категорию обычного ритейла и конкурировать за покупателя наравне с продуктовыми магазинами, добавил он. По словам Свинцова, сейчас алкомаркеты используют «нечестные маркетинговые методы»: например, продают некоторые товары по заниженным ценам, чтобы привлечь покупателей. «В итоге люди берут шоколад за 20 руб. для ребенка, а заодно – бутылку водки. Это создает опасную тенденцию: дети привыкают ходить в алкомаркеты за сладостями, а когда вырастают – начинают покупать там алкоголь», – пояснил он.
Следующим этапом предложенной инициативы станет ограничение видимости алкоголя в магазинах, продолжил депутат. Это удаление алкогольной продукции с витрин по аналогии с сигаретами, использование глухих ширм или обустройство закрытых зон, заключил Свинцов.
Законопроект требует изучения и обсуждения, прежде чем фракция большинства представит свою позицию, сказал «Ведомостям» источник во фракции «Единая Россия». Подобные инициативы как минимум должны быть «тщательно проработаны», добавил он.
13 декабря 2024 г. правительство утвердило план по снижению потребления алкоголя в России до 2030 г. Среди предложенных мер – запрет скидок и ограничение выкладки алкоголя в прикассовой зоне магазинов. План предусматривает также ограничения на продажу самогонных аппаратов большой мощности, запрет их рекламы и реализации через онлайн-площадки.
Как сейчас регулируется продажа алкоголя в жилых домах
Источник «Ведомостей» в одной из торговых сетей отметил, что классификация торговых объектов под разные форматы может помочь сбалансировать потребительскую корзину в тех локациях, где виден перекос в сторону специализированных магазинов. Однако при введении регулирования надо учитывать, что легальный алкоголь лучше, чем нелегальный, и излишние требования несут в себе риски перехода бизнеса в теневой сегмент, добавил он.
Законопроект выглядит очень «сырым»: в нем предусмотрена неоднозначная дифференциация торговых объектов, которые продают алкоголь, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напомнил, что сейчас есть четкие правила розничной торговли алкогольной продукцией и размещения таких объектов в регионах, закрепленные в законе. «Основные проблемы связаны с работой так называемых «наливаек» и магазинов, которые продают нелегальную продукцию. Некоторые законодатели, как в регионах, так и на федеральном уровне, пытаются не решать эти проблемы, а зарегулировать отдельные форматы торговли», – отметил он.
В «Ленте» (сеть развивает «Вингараж»), «Красном и белом» отказались от комментариев. В Novabev Group («Винлаб») не ответили на запрос «Ведомостей».
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что предлагаемые меры усложнят только работу легального розничного бизнеса, который обеспечивает контроль за качеством и оборотом продукции и служит важным источником налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. По его словам, убедительных доказательств, что ужесточение легальных розничных продаж ведет к снижению потребления алкоголя, нет.
«Алкогольная категория обеспечивает 20–40% от оборота продовольственных магазинов, однако в праздничные периоды этот показатель может быть выше, оказывая общее влияние на квартальную статистику. Из-за этого значительное число сетей и магазинов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, может попасть под действие новых ограничений», – опасается Богданов. Установление радиуса в 100 м от жилых домов и значимых социальных объектов автоматически исключает множество магазинов из центра населенных пунктов, добавил Богданов