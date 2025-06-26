Лавров: Россия заинтересована в продолжении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
Решение парламента Ирана прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) носит рекомендательный характер, Россия надеется на продолжение работы с агентством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалось», – подчеркнул Лавров.
По его словам, российская сторона также заинтересованы в уважении к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который неоднократно говорил, что у Исламской Республики нет и не будет планов создания ядерного оружия. На этот счет существует специальная фетва, которая имеет высшую силу, указал министр.
Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Спикер меджлиса Мухаммед Багер Калибаф уточнял, что сотрудничество с агентством приостановлено до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение иранской мирной ядерной программы.
22 июня, в день атаки США на иранские ядерные объекты, Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве. Тогда американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.