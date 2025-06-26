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Лавров: Россия заинтересована в продолжении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Ведомости

Решение парламента Ирана прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) носит рекомендательный характер, Россия надеется на продолжение работы с агентством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалось», – подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона также заинтересованы в уважении к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который неоднократно говорил, что у Исламской Республики нет и не будет планов создания ядерного оружия. На этот счет существует специальная фетва, которая имеет высшую силу, указал министр.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции Исламской Республики утвердил его.

Согласно проекту, Иран получает право не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Спикер меджлиса Мухаммед Багер Калибаф уточнял, что сотрудничество с агентством приостановлено до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение иранской мирной ядерной программы.

22 июня, в день атаки США на иранские ядерные объекты, Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве. Тогда американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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