Лавров: Россия заинтересована в продолжении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

По его словам, российская сторона также заинтересованы в уважении к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который неоднократно говорил, что у Исламской Республики нет и не будет планов создания ядерного оружия. На этот счет существует специальная фетва, которая имеет высшую силу, указал министр.