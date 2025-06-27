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Фидан заявил о невыносимых последствиях конфликта на Украине для Европы

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заметил у европейских политиков на саммите НАТО в Нидерландах осознание невыносимых последствий в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом он сам заявил в эфире телеканала A-haber.

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в секторе Газе и Украине. Теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – подчеркнул Фидан.

26 июня глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия будет противостоять попыткам Евросоюза помешать мирным переговорам с Украиной. По его словам, власти европейских стран пытаются исказить содержание переговоров стран.

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии точек соприкосновения с Европой в вопросе будущих договоренностей. Представитель Кремля объяснил это тем, что Европа «пока заточена на войну», с ее стороны нет сигналов о желании искать точки соприкосновения с Россией.

В мае Песков указал, что поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию российско-украинского конфликта. В частности, он упомянул поставки Киеву вооружений и дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику военных контингентов.

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