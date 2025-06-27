Фидан заявил о невыносимых последствиях конфликта на Украине для Европы

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии точек соприкосновения с Европой в вопросе будущих договоренностей. Представитель Кремля объяснил это тем, что Европа «пока заточена на войну», с ее стороны нет сигналов о желании искать точки соприкосновения с Россией.