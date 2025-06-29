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В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр

Ведомости

В Суджанском районе Курской области нашли украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, сообщили «РИА Новости».

На фальшивой рублевой купюре размещены украинские лозунги и QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на смартфоне, сообщил собеседник агентства. Такой вид листовок рассчитан на то, что человека привлечет вид денег.

26 июня заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков заявлял, что украинские спецслужбы применяют против России опыт международных террористических организаций. Киев, по утверждению Кокова, формирует в РФ сети законспирированных ячеек и пособнической базы.

В мае в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что на территории Украины находятся 120–150 колл-центров, работающих против россиян и осуществляющих их вербовку. ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки.

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