В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр

В мае в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что на территории Украины находятся 120–150 колл-центров, работающих против россиян и осуществляющих их вербовку. ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки.