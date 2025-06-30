В Сербии протестующие перекрыли улицы

Blic писал, что митинги проходили на площади Славия в центре Белграда и в районе Пионерского парка и здания парламента. По данным сербского МВД, в протестной акции участвовали примерно 36 000 человек, они требовали отставки президента Сербии Александра Вучича. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщал, что митингующие нападали на полицию, правоохранители в ответ применили силу. 29 июня спикер сербского парламента Ана Брнабич обвинила протестующих в подстрекательстве к гражданской войне и антигосударственных призывах. Вучич во время обращения к народу заявил, что задержанные в Белграде в ходе протестов 28 июня не получат помилования.