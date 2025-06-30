В Сербии протестующие перекрыли улицы
Участники митингов перекрывают улицы в Белграде, нарушая нормальное функционирование города. Об этом сообщает Srbija Danas.
Издание обращает внимание на ситуацию, связанную с фестивалем Music Week, где вечером 29 июня собрались десятки тысяч людей, включая большое количество несовершеннолетних и семей с детьми. Отмечается, что в связи с блокадой улиц родители не знают, как безопасно вернуть своих детей домой. Блокировка улиц также сказывается на сельских жителях, которые приезжают в Белград на работу. Теперь они столкнулись с трудностями, пытаясь вернуться в свои дома.
Ряд ключевых дорог перекрыт даже для экстренных служб, отмечается в материале. Затруднен доступ к медучреждениям, перекрыта значительная часть общественного транспорта. По данным издания, ожидается, что блокады серьезно нарушат поставки в магазины, аптеки и на заправки.
Власти призывают горожан быть спокойными и отмечают, что ситуация «находится под пристальным вниманием».
28 июня, в день одного из главных сербских праздников – Видовдана, молодые люди из объединения «Студенты 2.0» организовали напротив народной скупщины Сербии литературный вечер. Вечером того же дня в 21:00 (22:00 мск) истекал срок ультиматума о проведении досрочных выборов, который был установлен протестующими для действующих властей 25 июня. После литературного вечера участники остались на месте митинга.
Blic писал, что митинги проходили на площади Славия в центре Белграда и в районе Пионерского парка и здания парламента. По данным сербского МВД, в протестной акции участвовали примерно 36 000 человек, они требовали отставки президента Сербии Александра Вучича. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщал, что митингующие нападали на полицию, правоохранители в ответ применили силу. 29 июня спикер сербского парламента Ана Брнабич обвинила протестующих в подстрекательстве к гражданской войне и антигосударственных призывах. Вучич во время обращения к народу заявил, что задержанные в Белграде в ходе протестов 28 июня не получат помилования.