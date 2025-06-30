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Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

Ведомости

Точной даты третьего раунда российско-украинских переговоров пока нет, в Кремле ожидают, что ясность по ним наступит в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», – сказал он.

26 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской сторон будет определена после обмена пленными. В тот же день Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент добавил, что главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.

Вместе с тем он отметил, что российский и украинский проекты меморандума об урегулировании прямо противоположны. Москва готова к третьему туру переговоров, но перед их началом надо завершить обмены пленными и погибшими, уточнил Путин.

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