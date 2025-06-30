Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

26 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской сторон будет определена после обмена пленными. В тот же день Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня.