Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Точной даты третьего раунда российско-украинских переговоров пока нет, в Кремле ожидают, что ясность по ним наступит в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», – сказал он.
26 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской сторон будет определена после обмена пленными. В тот же день Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент добавил, что главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.
Вместе с тем он отметил, что российский и украинский проекты меморандума об урегулировании прямо противоположны. Москва готова к третьему туру переговоров, но перед их началом надо завершить обмены пленными и погибшими, уточнил Путин.