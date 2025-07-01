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Спикер парламента Армении предложил обсудить остановку вещания телеканалов РФ

Ведомости

Спикер армянского парламента Ален Симонян предложил обсудить вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов, передает News.am.

«У нас были очень хорошие визиты спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и других должностных лиц. Теперь же некоторые лица, возможно, финансируемые Самвелом Карапетяном, пытаются защитить последнего. Пусть они не вмешиваются в наши внутренние дела», – пояснил свое предложение Симонян.

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

28 июня суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ Микаела Аджапахяна в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что происходящие события в Армении являются внутренним делом республики и РФ не хочет вмешиваться, но проживающие в РФ армяне «с болью смотрят» на ситуацию.

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