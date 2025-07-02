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РФ уведомит Швецию о денонсации договора об обмене данными по ядерным установкам

Ведомости

Россия в скором времени отправит Швеции уведомление о денонсации соглашения об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информации о ядерных установках. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, решение было принято российской стороной, в частности, «в силу систематических нарушений со стороны Швеции взятых на себя правовых обязательств». Согласно соглашению, стороны обязались «не реже одного раза в год предоставлять сведения о своих ядерных установках». В 2021 г., как отметила Захарова, Стокгольм в одностороннем порядке прекратил передачу таких данных.

Россия при этом продолжала добросовестно соблюдать положения соглашения и направила шведской стороне данные за 2022 г. В марте 2024 г. Швеция проигнорировала российский запрос о передаче предусмотренных в соглашении сведений по шведским объектам использования атомной энергии.

«При принятии решения о денонсации соглашения учитывался факт, что, в общем, слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершающиеся киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», – сказала Захарова.

Соглашение между правительствами СССР и Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках было подписано в Стокгольме в 1988 г. 27 июня 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, денонсирующее соглашение. Уведомить Стокгольм об этом решении поручено МИДу РФ.

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