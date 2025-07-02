РФ уведомит Швецию о денонсации договора об обмене данными по ядерным установкам

«При принятии решения о денонсации соглашения учитывался факт, что, в общем, слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершающиеся киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», – сказала Захарова.