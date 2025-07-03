Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин спросил у участников форума АСИ, что ему передать в разговоре Трампу

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин спросил у участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», что ему передать президенту США Дональду Трампу в ходе предстоящего телефонного разговора.

«Что мог бы от вас ему передать?» – спросил глава государства.

3 июля Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом в этот же день. Ранее на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, планирует ли президент РФ 4 июля, в День независимости США, направить американскому главе телеграмму или провести с ним разговор по телефону. Он ответил, что Кремль не анонсирует разговоры лидеров и сообщит о беседе уже после того, как она состоится.

Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что проведет телефонный разговор со своим российским коллегой. Он состоится в 17:00 мск.

25 июня президент США объявил о планах провести очередной телефонный разговор с Путиным. Его точные сроки он не назвал. Тогда же Трамп сказал, что президент РФ стремится к урегулированию конфликта на Украине.

Последний разговор Путина и Трампа прошел 14 июня. Американский президент уточнял, что во время беседы российский глава предложил выступить посредником в конфликте Израиля и Ирана. 

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 8

Андрей Гордеев / Ведомости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных