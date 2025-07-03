Путин спросил у участников форума АСИ, что ему передать в разговоре Трампу
Президент РФ Владимир Путин спросил у участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», что ему передать президенту США Дональду Трампу в ходе предстоящего телефонного разговора.
«Что мог бы от вас ему передать?» – спросил глава государства.
3 июля Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом в этот же день. Ранее на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, планирует ли президент РФ 4 июля, в День независимости США, направить американскому главе телеграмму или провести с ним разговор по телефону. Он ответил, что Кремль не анонсирует разговоры лидеров и сообщит о беседе уже после того, как она состоится.
Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что проведет телефонный разговор со своим российским коллегой. Он состоится в 17:00 мск.
25 июня президент США объявил о планах провести очередной телефонный разговор с Путиным. Его точные сроки он не назвал. Тогда же Трамп сказал, что президент РФ стремится к урегулированию конфликта на Украине.
Последний разговор Путина и Трампа прошел 14 июня. Американский президент уточнял, что во время беседы российский глава предложил выступить посредником в конфликте Израиля и Ирана.