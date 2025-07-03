Путин спросил у участников форума АСИ, что ему передать в разговоре Трампу

3 июля Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом в этот же день. Ранее на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, планирует ли президент РФ 4 июля, в День независимости США, направить американскому главе телеграмму или провести с ним разговор по телефону. Он ответил, что Кремль не анонсирует разговоры лидеров и сообщит о беседе уже после того, как она состоится.