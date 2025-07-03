Путин анонсировал разговор с Трампом 3 июля

Путин анонсировал разговор с Трампом 3 июляТелефонный звонок состоится за день до Дня независимости США
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом 3 июля. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
Российский президент на заседании поинтересовался, что передать президенту США от участников форума.
4 июля в США отмечается День независимости.
На брифинге 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не анонсирует телефонные разговоры президентов РФ и США. Он заявил, что Кремль сообщит о проведенном разговоре уже после того, как он состоится.
Вместе с тем Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 3 июля. Ожидается, что он состоится вечером.
Прошлый телефонный разговор инициировал Путин 14 июня, в день рождения Трампа. Тогда стороны обсудили обострение между Ираном и Израилем. Путин предложил выступить посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.