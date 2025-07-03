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Кремль не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом

Ведомости

Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, планирует ли Путин 4 июля, в день независимости США, направить Трампу телеграмму или провести с ним разговор по телефону.

«Мы сообщим вам по факту, когда и если это произойдет», – уточнил Песков.

25 июня Трамп сообщил о планах провести очередной телефонный разговор с Путиным. Точные сроки разговора американский президент не назвал.

Последний разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент США говорил, что в ходе беседы российский глава предложил выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе диалога лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была выражена готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп сказал, что открыт к посредничеству Путина в урегулировании конфликта.

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