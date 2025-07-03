Кремль не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом

Последний разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент США говорил, что в ходе беседы российский глава предложил выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе диалога лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была выражена готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп сказал, что открыт к посредничеству Путина в урегулировании конфликта.