Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

29 июня в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину Ушаков рассказал, что встреча глав РФ и США может быть подготовлена в любой момент. 27 июня Путин заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться и первые шаги были сделаны. Встречу с Трампом он назвал вполне возможной.