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Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

Ведомости

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что при необходимости с обеих сторон есть готовность организовать эти переговоры. Песков подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

По итогам телефонного разговора Путина и Трампа, который состоялся 3 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что возможность личной встречи лидеров стран на данном этапе не обсуждалась, но «эта идея висит в воздухе».

29 июня в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину Ушаков рассказал, что встреча глав РФ и США может быть подготовлена в любой момент. 27 июня Путин заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться и первые шаги были сделаны. Встречу с Трампом он назвал вполне возможной.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара проведет необходимые контакты для встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что американский президент выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит российский глава для урегулирования конфликта на Украине.

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