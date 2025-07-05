Spectator: пауза Трампа в поставках оружия облегчит России победу

Отмечается, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел, «как казалось, многообещающую встречу с Владимиром Зеленским» на саммите НАТО в Гааге. Там они обсудили продажу американского оружия Украине, включая системы ПВО Patriot. Однако США все же объявили о прекращении поставок.