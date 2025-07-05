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Spectator: пауза Трампа в поставках оружия облегчит России победу

Ведомости

США на этой неделе прекратили поставки средств ПВО Украине, что может ускорить победу России. Об этом пишет в британском The Spectator обозреватель Светлана Моренец.

Отмечается, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел, «как казалось, многообещающую встречу с Владимиром Зеленским» на саммите НАТО в Гааге. Там они обсудили продажу американского оружия Украине, включая системы ПВО Patriot. Однако США все же объявили о прекращении поставок.

Чиновники Белого дома заявили, что решение было принято в национальных интересах, «чтобы поставить Америку на первое место», ссылаясь на истощенные запасы США после многих лет военной помощи при экс-президенте Джо Байдене.

«Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ закончить конфликт, упростив победу России», – резюмируется в материале.

О прекращении поставок американских вооружений стало известно 1 июля. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенного ему оружия в связи с национальными интересами США. 4 июля в ходе телефонного разговора Трамп и Зеленский обсудили возможности поставок систем противовоздушной обороны.

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