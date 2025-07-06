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Песков назвал разговор Путина и Макрона достаточно содержательным

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Телефонный разговоре президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Были разные интонации, это рабочий процесс», – отметил представитель Кремля.

По его словам, учитывая предыдущий опыт общения Путина с Макроном, когда содержание их беседы утекло в СМИ, а также гипотетическую возможность и угрозу повторения этой ситуации, в разговоре лидерам нужно быть сдержанными в описании своей позиции.

1 июля Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые с 2022 г. Продолжительность беседы лидеров превысила два часа. Ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте конфликта между Ираном и Израилем и американских ударов ао иранским ядерным объектам, а также кризис на Украине. В ходе разговора была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.

Песков говорил, что о личной встрече Путина и Макрона речи не было. Он добавил, что «пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями».

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