Песков назвал разговор Путина и Макрона достаточно содержательным

1 июля Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые с 2022 г. Продолжительность беседы лидеров превысила два часа. Ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте конфликта между Ираном и Израилем и американских ударов ао иранским ядерным объектам, а также кризис на Украине. В ходе разговора была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.