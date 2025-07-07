Великобритания ввела санкции против руководства войск РХБЗ России и института

Это не первое расширение санкционного перечня за последний месяц. 17 июня Лондон добавил в список 10 физических лиц и 20 судов. Тогда под ограничения попало, в частности, Управление глубоководных исследований Минобороны РФ. Также были внесены банк «Металлург» и его руководители Юрий и Егор Карасевы, а также предприниматели Олег Ткач и Владимир Приступа.