Великобритания ввела санкции против руководства войск РХБЗ России и института
Великобритания ввела персональные санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.
В список также включен Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку активов в случае их обнаружения.
Это не первое расширение санкционного перечня за последний месяц. 17 июня Лондон добавил в список 10 физических лиц и 20 судов. Тогда под ограничения попало, в частности, Управление глубоководных исследований Минобороны РФ. Также были внесены банк «Металлург» и его руководители Юрий и Егор Карасевы, а также предприниматели Олег Ткач и Владимир Приступа.