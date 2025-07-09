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ВС России нанесли удар «Кинжалами» и БПЛА по украинским военным аэродромам

Ведомости

В ночь на 9 июля российские военные нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальнобойными ударными беспилотниками по объектам военных аэродромов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – пояснили в военном ведомстве.

Также удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией. Под огонь попали склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников – в общей сложности в 135 районах.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили девять управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 226 беспилотников самолетного типа.

За ночь системами ПВО было уничтожено 86 украинских БПЛА, атаковавших девять российских регионов. Наибольшее число дронов – 23 – сбито в Курской области.

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