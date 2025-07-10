Рубио: встреча Путина и Трампа сейчас не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 июля оценил возможность встречи Путина и Трампа. Он отметил, что при необходимости с обеих сторон есть готовность организовать эти переговоры. Песков подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.