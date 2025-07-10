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Рубио: встреча Путина и Трампа сейчас не планируется

Ведомости

Встреча глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не планируется. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тем не менее, по его словам, американская сторона планирует продолжать контакты с Москвой «при любой возможности». Рубио добавил, что Вашингтон видит возможности для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, поэтому хочет принимать участие в этом процессе.

«В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения», – заключил Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 июля оценил возможность встречи Путина и Трампа. Он отметил, что при необходимости с обеих сторон есть готовность организовать эти переговоры. Песков подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

По итогам телефонного разговора Путина и Трампа, который состоялся 3 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что возможность личной встречи лидеров стран на данном этапе не обсуждалась, но «эта идея висит в воздухе».

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